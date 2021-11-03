Ronaldo yine taihe geçti

03 Kasım 2021 Çarşamba, 07:04

Manchester United, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta deplasmanında oynarken yine Ronaldo konuşuldu.

45. dakikada sahne alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, golünü atmayı başardı.

OPTA verilerine göre Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy’dan (Nisan 2003) bu yana Manchester United formasıyla çıktığı üste üste dört Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Kaynak: NTV Spor