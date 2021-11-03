Ronaldo yine taihe geçti
Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra bir ilkin içinde yer aldı.
Manchester United, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta deplasmanında oynarken yine Ronaldo konuşuldu.
45. dakikada sahne alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, golünü atmayı başardı.
OPTA verilerine göre Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy’dan (Nisan 2003) bu yana Manchester United formasıyla çıktığı üste üste dört Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk oyuncu oldu.
Kaynak: NTV Spor
İlgili Haberler
- Lewandowski coştu, Bayern garantiledi!
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
- Cem Yılmaz'dan Kavala ve Demirtaş çıkışı
- TÜGVA belgelerinden WhatsApp grubu çıktı
- Havalimanında büyük tehlike atlatıldı
- Dolarda kritik tarih yarın
- AYM'den İş Bankası kararı
- e-Devlet hesabınızı kontrol edin
- Yandaş yazar davayı hazmedemedi
- Kritik görüşmenin ardından harekete geçtiler
- AKP'de büyük erime