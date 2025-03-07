Ruben Amorim: "Benim Arteta kadar zamanım olmayacak"

Yayınlanma: 07.03.2025 - 18:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 18:00

Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, kulübün ona Mikel Arteta'ya Arsenal'ın kaderini değiştirmek için verilen zamanı vermeyeceğini söyledi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Amorim, "Arteta'nın sahip olduğu zaman bana verilmeyecek. Bunu hissediyorum. Bu farklı bir kulüp. Arteta'nın bunu nasıl başardığı herkes için bir ilham kaynağı. Ama benim Arteta'nın sahip olduğu zamanım olmayacak." dedi

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'de 16 maçta 18 puan topladı.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise 3 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanamamıştı. Arsenal, bu sezon 67 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un ardında, 54 puanla 2. sırada yer alıyor. (Arsenal'in 1 maçı eksik)

Premier Lig'de Manchester United, 9 Mart'ta Arsenal'i konuk edecek.