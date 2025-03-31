Ruben Amorim'den Marcus Rashford açıklaması!
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, devre arası transfer döneminde Aston Villa'ya kiralık olarak giden Marcus Rashford'un performansı için konuştu.
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, ligde Nottingham Forest ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, kendisiyle sorun yaşamasının ardından devre arasında Aston Villa'ya kiralanan Marcus Rashford'un performansı için de konuştu.
Ruben Amorim, "Kendi oyuncularıma ve takımıma odaklanıyorum. Rashford şu anda bizim oyuncumuz değil ancak tabii ki kiralık giden futbolcularımızın iyi oynamasından mutlu oluyorum." sözlerini sarf etti.
Aston Villa'da 10 maça çıkan İngiliz futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Etiketler: #Ruben Amorim #Marcus Rashford #Aston Villa
Spor Haberleri
- Raphinha'dan Flick itirafı!
- İbrahim Hatipoğlu'ndan flaş Acun Ilıcalı açıklaması!
- Norveç'te maçın adamına ilginç ödül!
- ÇBK Mersin, yarı finale yükseldi
- Amorim'den Rashford açıklaması!
- Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
- Mikel Arteta: Saka oynayabilecek durumda
- Loris Karius, sezonu kapattı
- Galatasaray'dan derbi açıklaması: Hakem atamasına tepki!
- Eski Fenerbahçelinin takımı küme düştü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- Volkan Konak hayatını kaybetti
- Tutuklamayı reddeden hakime ceza!
- Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı!
- 'Sen bilmez misin devrimciler korkmaz'
- Özel'den İBB'ye 'kayyum' iddiası!
- Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti
- Yurttaş o seçeneğe 'evet' diyor!
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı