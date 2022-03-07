Rus sporcu Ivan Kulyak'tan ödül töreninde Putin'e destek
Doha’da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine Rus sporcu Ivan Kulyak, formasında ’Z’ yazılı mayosuyla katılırken, Ukraynalı sporcu Daniela Batrona ise Rus sporcuların olduğu podyuma çıkmadı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ülkeler arasındaki gerilim spor alanlarına da sıçradı.
20 yaşındaki Rus jimnastikçi Ivan Kulyak, Doha’da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine ‘Z’ harfinin yazılı olduğu mayo ile çıktı. Rus sporcunun bu hareketi tepkiye neden oldu.
Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kulyak’a disiplin davası açmaya karar verdi. Aynı turnuvada yarışan Ukraynalı 15 yaşındaki Daniela Batrona kendi yaş kategorisinde 3’ncü oldu. Ödül törenine Ukraynalı sporcu Batrona katılmak istemedi.
Ruslarla aynı podyumda olmak istemediğini söyleyen Batrona’ya sadece kendisinin bulunduğu podyumda madalyası takdim edildi.
Rus sporcular, daha önce getirilen yasak nedeniyle turnuvada ülkelerini bağımsız sporcu olarak temsil etti. Rus Viktorya Listunova birinci, Mariya Minaeva ise ikinci oldu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte, 'Z' harfinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı kişiler ve ordu tarafından kullanılmaya başlandığı öğrenildi.
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