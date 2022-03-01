Rus takımlarının menedilmesi Türkiye'ye katılım hakkı doğurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle FIFA ve UEFA ortak bir karar alarak Rus takımlarını uluslararası turnuvalardan menetti. Bu durum Türk takımları için bir fırsat yaratabilir.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) ortak bir kararla Rus takımlarını turnuvalardan menetmesinin ardından ülke puanı sıralaması gündeme geldi.
Bu sezon düzenlenen turnuvalardan menedilen Rus kulüpleri, ikinci bir karar alınana kadar uluslararası müsabakalarda yer alamayacak.
UEFA'nın aldığı bu kararın gelecek sezon da geçerliliğini koruması halinde Süper Lig'i birinci sırada bitiren takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için iki ön eleme maçı yerine 1 ön eleme mücadelesi oynayacak.
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma ihtimali de bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanan iki takımın aynı ülkeden çıkması halinde 1 takımlık kontenjan açılacak. Bu durum, geçen sezonun UEFA sıralamasında 13. olan Türkiye'de şampiyon olacak takımın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı anlamına geliyor.
İlgili Haberler
- FIFA ve UEFA Rus takımlarına yaptırım uygulama kararı aldı
- Rusya'ya bir yaptırım da Euroleague'den
- Chelsea'den Ukrayna'ya destek mesajı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
- KKTC'de de test zorunluluğu kalktı
- Boşandığı kadını bıçaklayacağını Instagram'dan duyurmuş
- 'Dünyanın gözü Ukrayna'da, AKP'nin ise Akkuyu'da'
- Bilim Kurulu üyesi normalleşme adımını açıkladı
- Mahsur kalan Türk öğrenci: 'Belki bu son videomuz olur'
- Süper Lig şampiyonuna müjde
- 'Ukrayna'daki savaştan 30 bin çift leylek etkilenecek'
- 'Habersiz adım atamıyor'
- Netflix'ten 'Rusya' kararı
- LPG'ye bir zam daha yolda!