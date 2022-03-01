Rus takımlarının menedilmesi Türkiye'ye katılım hakkı doğurdu

01 Mart 2022 Salı, 11:01

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) ortak bir kararla Rus takımlarını turnuvalardan menetmesinin ardından ülke puanı sıralaması gündeme geldi.

Bu sezon düzenlenen turnuvalardan menedilen Rus kulüpleri, ikinci bir karar alınana kadar uluslararası müsabakalarda yer alamayacak.

UEFA'nın aldığı bu kararın gelecek sezon da geçerliliğini koruması halinde Süper Lig'i birinci sırada bitiren takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için iki ön eleme maçı yerine 1 ön eleme mücadelesi oynayacak.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma ihtimali de bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanan iki takımın aynı ülkeden çıkması halinde 1 takımlık kontenjan açılacak. Bu durum, geçen sezonun UEFA sıralamasında 13. olan Türkiye'de şampiyon olacak takımın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı anlamına geliyor.



