Rusya'ya bir yaptırım da Euroleague'den
THY Euroleague, yapılan toplantı sonrası Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle 4 Rus kulübünün Avrupa organizasyonlarına katılımlarını askıya aldığını açıkladı.
THY Euroleague, Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg'un THY Euroleague'e; Lokomotiv Kuban Krasnodar’ın ise Eurocup'a katılımlarının askıya alındığını açıkladı.
THY Euroleague yönetimi, sürecin olumlu seyretmemesi halinde lig sıralamalarının belli olması adına Rus takımlarının tüm sezon maçlarını iptal edeceğini duyurdu.
KARAR DEĞİŞTİ
THY Euroleague yönetimi, 25 Şubat günü yaptığı açıklamada Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahalarda oynanacağını duyurmuştu.
Euroleague resmi internet sayfasından yapılan açıklamada "18 takımın ortak kararıdır" ifadeleri yer almıştı.
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