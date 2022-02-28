FIFA ve UEFA Rus takımlarına yaptırım uygulama kararı aldı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle ortak bir açıklama yayımladı.
FIFA ve UEFA ortak bir açıklama yaparak, ülke ve kulüp düzeyindeki Rus takımların uluslararası müsabakalardan men edildiğini duyurdu.
Yapılan ortak açıklamada, "Futbol, Ukrayna'da etkilenen tüm insanlar ile tam bir dayanışma içerisindedir. Her iki başkan da Ukrayna'daki durumun hızla iyileşmesini ve böylece futbolun yeniden birlik ve beraberliğin bir taşıyıcısı haine gelmesini umuyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Milli Futbol Takımı'nın, 2022 yılındaki ilk milli maçını 24 Mart'ta Polonya ile oynaması planlanıyordu.
UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.
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