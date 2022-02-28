FIFA ve UEFA Rus takımlarına yaptırım uygulama kararı aldı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 20:56

FIFA ve UEFA ortak bir açıklama yaparak, ülke ve kulüp düzeyindeki Rus takımların uluslararası müsabakalardan men edildiğini duyurdu.

Yapılan ortak açıklamada, "Futbol, Ukrayna'da etkilenen tüm insanlar ile tam bir dayanışma içerisindedir. Her iki başkan da Ukrayna'daki durumun hızla iyileşmesini ve böylece futbolun yeniden birlik ve beraberliğin bir taşıyıcısı haine gelmesini umuyor" ifadelerini kullandı.