Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, orta saha transferinde prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavili ekip Ruslan Malinovskyi ile prensip anlaşmasına vardı. Peki, Ruslan Malinovskyi kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi kaç yaşında, nereli?

RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?

Ruslan Volodymyrovych Malinovskyi, 4 Mayıs 1993 yılında dünyaya geldi. Serie A kulübü Genoa ve Ukrayna milli takımında hücum orta saha oyuncusu, sağ kanat oyuncusu veya ikinci forvet olarak oynayan Ukraynalı profesyonel futbolcudur.

RUSLAN MALINOVSKYI'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Malinovskyi kariyerine Serhiy Zavalko yönetimindeki yerel takım Polissya Zhytomyr'de başladı. 1 Eylül 2012'de Sevastopol'e kiralık olarak gitti ve bir buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı.

1 Ocak 2016'da Malinovskyi, sezon sonuna kadar Belçika ekibi Genk'e kiralık olarak gönderildi. Kulüp için ilk maçına Belçika Kupası yarı finalinde Standard Liège karşısında çıktı ve sahada 72 dakika geçirdi. Belçika kulübündeki kiralık döneminde Malinovskyi, tüm turnuvalarda toplam 41 maçta forma giydi ve bu maçlarda 13 gol attı ve 8 asist yaptı. 29 Mayıs 2017'de Genk'in Malinovskyi ile dört yıllık kalıcı bir sözleşme imzaladığı açıklandı.

16 Temmuz 2019'da Malinovskyi, 13,7 milyon Euro karşılığında Atalanta ile anlaştı. 22 Ekim 2019'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı oynanan maçta Atalanta formasıyla ilk golünü attı.

9 Ocak 2023'te Malinovskyi, Fransız kulübünün oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Ligue 1 takımı Marsilya'ya kiralık olarak katıldı. 19 Ağustos 2023'te Malinovskyi, yeni yükselen Serie A kulübü Genoa'ya sezon sonuna kadar kiralık olarak resmen katıldı ve İtalyan kulübünün 10 milyon Euro değerinde satın alma opsiyonu bulunuyordu.