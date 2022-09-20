Rusya Milli Takımı'ndan Adana Demirsporlu Artem Dzyuba açıklaması!

Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Valeri Karpin, Adana Demirspor'da forma giyen Artem Dzyuba'yı neden kadroya çağırmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 21:33
Rusya Milli Takımı'ndan Adana Demirsporlu Artem Dzyuba açıklaması!
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Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Valeri Karpin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karpin, "Kaptan kim olacak?" sorusuna, "Birisi kaptanlık yapacak" şeklinde cevap verdi. Basın mensuplarına "Dzyuba'yı sormayacak mısınız?" diyen 53 yaşındaki teknik direktör, kendi sorusunun cevabını da verdi ve, "Dzyuba'yı Türkiye'de tek bir maçta bile izlemedim. Bu nedenle onu davet etmeyi düşünmedim" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'da 3 maça çıkan 34 yaşındaki Artem Dzyuba 1 kez fileleri havalandırdı.


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