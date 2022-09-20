Rusya Milli Takımı'ndan Adana Demirsporlu Artem Dzyuba açıklaması!
Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Valeri Karpin, Adana Demirspor'da forma giyen Artem Dzyuba'yı neden kadroya çağırmadığını açıkladı.
Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Valeri Karpin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karpin, "Kaptan kim olacak?" sorusuna, "Birisi kaptanlık yapacak" şeklinde cevap verdi. Basın mensuplarına "Dzyuba'yı sormayacak mısınız?" diyen 53 yaşındaki teknik direktör, kendi sorusunun cevabını da verdi ve, "Dzyuba'yı Türkiye'de tek bir maçta bile izlemedim. Bu nedenle onu davet etmeyi düşünmedim" ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'da 3 maça çıkan 34 yaşındaki Artem Dzyuba 1 kez fileleri havalandırdı.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Sedat Peker ne planlıyordu?
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'
- 'Buradan o hakime sesleniyorum...'
- 'YSK' davasında karar ne olacak?