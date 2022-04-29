Rusya'da hakemlere uygulanan 'yalan makinesi' uygulaması tepki çekti

29 Nisan 2022 Cuma, 18:08

Rusya Premier Lig'de hakemlerin yalan makinesinden geçme konusu tartışma yarattı.

Rusya Premier Lig'de son dönemde yaşanan hakem tartışmalarının ardından federasyon bir çözüm önerisinde bulunmuştu. Uygulamaya konan bu fikre karşı çıkan kesimler oldu.

Son olarak 26. haftasında oynanan Khimki - Krylya Sovetov maçında görev yapan hakemler Matynunin ve Pavel'in Federasyon tarafından yalan makinesi testinden geçilmeleri kararı alındı. Eğer hakemler bunu kabul etmezse bir süre görev alamayacak. VAR'da görev yapan hakemler için de işleme koyulan bir uygulamada, Federasyon tarafından Hakemler Birliği adı altındaki komisyon maçlardaki hatalı kararları belirledi.

Bu karar sonrasında bazı kesimler, "Bu aslında bir bireyin aşağılanmasıdır. Bu uygulama devam ederse ligde kalmaz" dedi.