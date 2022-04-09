Rusya'da Yusuf Yazıcı fırtınası: Yine boş geçmedi

Rusya Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Khimki sahasında CSKA'yı 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı takımı adına gollerine devam etmesine rağmen CSKA'nın mağlubiyetine engel olamadı.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 16:26
Rusya'da Yusuf Yazıcı fırtınası: Yine boş geçmedi
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Rusya Premier Lig'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, deplasmanda Khimki'ye 4-2 yenildi.

Ligin 24. haftasında Khimki, CSKA Moskova'yı konuk etti.

Khimki'ye CSKA Moskova karşısında galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Iliya Sadygov, 54 ve 86. dakikalarda Alexander Rudenko, 80. dakikada da Besard Sabovic kaydetti.

CSKA Moskova'nın gollerini 32. dakikada Egor Ushakov ve 44. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı attı.

Ligde oynadığı 6 maçın tamamında fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 8'e yükseltti.

Bu sonuçla düşme hattındaki Khimki, 24 puana çıktı. Üçüncü sıradaki CSKA Moskova ise 43 puanda kaldı.


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