LeBron James'ten Fenerbahçeli Kylie McBride paylaşımı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:53

Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Safiport, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finale yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip, finalde Macaristan ekibi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket finali, 10 Nisan Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

LEBRON JAMES'TEN PAYLAŞIM

Euroleague Woman'daki temsilcimiz Fenerbahçe Safiport, Final Four'da finale yükseldi. Sarı-lacivertli takımın bu başarısını tebrik eden isimler arasında LeBron James de yer aldı.

Kayla McBride'ın yer aldığı bir videoyu paylaşan LeBron James vatandaşını tebrik etti.

James, "Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Çok sert!" ifadeleri kullandı. Bu paylaşım kısa süre içinde gündem oldu.

So!!! Kayla McBride got so much game too!! TOUGH!!! https://t.co/7itOAHrT3d — LeBron James (@KingJames) April 8, 2022

Fenerbahçe Safiport'un ABD'li yıldızı Kayla Renae McBride, USK Prag maçında alınan galibiyette önemli bir rol üstlendi. 29 yaşındaki gard 15 sayı ve 1 asist üretti.