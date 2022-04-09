Son Dakika: Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimini Uğur Dündar kazandı. Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 15:54
Son Dakika: Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu’nda üyeler, başkan seçimi için oylarını vermek adına sandık başına gitti. Seçim, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı, toplantı saat 10.00’da başladı. 

Fenerbahçe Kulübü'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçimi sonuçlandı. Uğur Dündar, Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın katıldığı seçimi, Uğur Dündar kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte 8 yıllık Vefa Küçük dönemi sona erdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Uğur Dündar 824, Vefa Küçük 799 oy aldı. Sonucun resmen açıklanması bekleniyor. 


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