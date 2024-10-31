Ruud van Nistelrooy'dan Manchester United açıklamaları
Ruud van Nistelrooy, Manchester United'da kalmaya kararlı olduğunu söyledi. van Nistelrooy, "Bu kulübü ileri taşımak için buradayım ve yardım etmeye hazırım." dedi.
Ruud van Nistelrooy, Manchester United'da kalmaya olan kararlılığı hakkında konuştu, Ruud van Nistelrooy, "Bu sezon ve gelecek sezon için burada yardımcı antrenörlük sözleşmeme geri dönüyorum. Kulübü ileriye taşımak amacıyla yardımcı olarak geldim ve bunu her şekilde yapmaya hâlâ istekliyim." dedi.
Nistelrooy, karşılaşma öncesinde Erik ten Hag ile bir görüşme yaptığını belirterek, "Kulübe geri dönmem için ilk konuşmamızda, onun bu kulübü ileri taşımak istediğini ve kulübe olan sevgisini net bir şekilde hissettim" dedi.
Manchester United'ın içinde bulunduğu zorlu durum hakkında da konuşan Nistelrooy, "Kulüp, hepimizin görmek istediği noktada değil; ancak bu durum bir meydan okuma. Bu yüzden buradayım ve yardım etmeye hazırım" şeklinde konuştu.
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