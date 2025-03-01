Ryan Babel'den flaş hakem itirafı! 'Bize yardım etti'

Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:53

Güncelleme: 01.03.2025 - 10:53

Hollanda Milli Takımı'nın eski futbolcusu ve Süper Lig'de 4 farklı takımda forma giyen Ryan Babel, Trabzonspor'un eski futbolcusu Obi Mikel ile katıldığı bir programda Türkiye'de top koşturduğu dönemlere dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ryan Babel, "Kazanmak için gerçekten daha iyi olmak zorundasınız. Çünkü aksi takdirde bu hakemler neler yapar..." dedi. Bu sırada ise Obi Mikel, gülerek "Bunları o söylüyor ben değil. Ben bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.

"Hakem bize yardım etti"

Sözlerine devam eden Ryan Babel, "Dinle, neyse o'dur. Ben oradaydım. 10 sene boyunca Türkiye'de oynadım. Dört farklı takımda oynadım. İki küçük kulüpte, iki büyük takımda oynadım. İtiraf etmeliyim; Galatasaray'da oynarken bazı maçları kazanırdık. Biliyordum ki 'Bugün çok şanslıydık (!)' Bugün şanslıydık çünkü hakem bize yardım etti" ifadelerini kullandı.

Obi Mikel: "Jose'yi dinlediğinizde bunu hissediyorsunuz"

Yıllarca Chelsea'de mücadele eden ve bir dönem Trabzonspor için de top koşturan Obi Mikel, Babel'e "Jose Mourinho'yu dinlediğinizde bunu hissediyorsunuz. Ben onun sözlerini tekrarlamıyorum ama bence o ligde garip bir şey olduğunu düşünüyor. Bence kesinlikle orada tuhaf bir şeyler dönüyor" diyerek destek verdi.

Babel, Kasımpas¸a'da 59 mac¸ta 14 gol, 12 asist, Bes¸iktas¸'ta 89 mac¸ta 29 gol, 12 asist, Galatasaray'da 100 mac¸ta 17 gol, 8 asist, Eyu¨pspor'da 29 mac¸ta 5 gol, 1 asist kaydetti.