Yayınlanma: 31.03.2025 - 22:31

Güncelleme: 31.03.2025 - 22:31

Fenerbahçe ile yollarını ekim ayında ayıran Ryan Kent'in yeni adresi MLS oldu.

MLS ekibi Seattle Sounders, Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Seattle Sounders'den yapılan açıklamada, Ryan Kent ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ve kontratta uzatma opsiyonunu yer aldığı belirtildi.

Temmuz 2023'ten Ekim 2024'e kadar Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde 19 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.