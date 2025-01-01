Ryan Kent'in yeni takımı belli oluyor!

Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:02

Güncelleme: 01.01.2025 - 16:02

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Ryan Kent için transfer gelişmesi yaşandı. İskoçya basınında yer alan habere göre; Rangers, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katabilir.

Haberde İskoç ekibinin Kent'e sezon sonuna kadar sözleşme teklif edeceği ve sözleşmede 1 yıl da opsiyon bulunduğu yazıldı.

Rangers'ın bu transferi kısa süre içinde bitirmek istediği belirtilirken, İngiliz oyuncunun da eski takımına imza atmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak istediği performansı sahaya yansıtamayan Ryan Kent ile sarı lacivertli takım yollarını ayırmıştı.

Sarı lacivertli takıma bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.