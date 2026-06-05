Saat belli oldu: Vincenzo Italiano, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de geride kalan sezonu beklentilerin altında geçiren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'i getiren siyah-beyazlıların yeni hocası merak ediliyordu.

YENİ HOCA İSTANBUL'A GELİYOR

Birçok aday üzerinde çalışan ve görüşmeler yapan Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı isim belli oldu.

Son olarak Bologna'da görev yapan teknik direktör Vincenzo Italiano, bugün İstanbul'a geliyor.

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Haberin devamında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Vincenzo Italiano'nun saat 15.00'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

BOLOGNA PERFORMANSI

Bologna'nın başında 107 maça çıkan 48 yaşındaki çalıştırıcı; 46 galibiyet, 29 beraberlik ve 31 mağlubiyet alarak 1.59'luk puan ortalaması tutturdu.