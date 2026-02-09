Başakşehir, Dinamo Tiflis'ten 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Peki, Saba Kharebashvili kimdir? Saba Kharebashvili kaç yaşında, nereli? Başakşehir'in yeni transferi Saba Kharebashvili hangi takımlarda oynadı?

SABA KHAREBASHVILI KİMDİR?

Saba Kharebashvili, 3 Eylül 2008'de Tiflis'te dünyaya geldi. Büyürken Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu futbol idolü olarak gördü ve İspanyol La Liga takımı Real Madrid'i destekledi.

SABA KHAREBASHVILI'NİN KARİYERİ VE HAYATI

Genç bir oyuncu olarak Kharebashvili, Dinamo Tiflis'in gençlik akademisine katıldı ve 2024 yılında kulübün yedek takımında profesyonel kariyerine başladı, aynı yıl A takıma yükseltildi. 26 Nisan 2024'te, ligde Telavi ile 0-0 berabere kaldıkları iç saha maçında ilk kez forma giydi.

11 Temmuz 2024'te Kharebashvili, 15 yaşında, 10 ay ve 8 günlükken forma giyen en genç oyuncu olarak UEFA kulüp müsabakaları tarihinde yeni bir rekor kırdı.

2024 sezonunun sonunda Kharebashvili, Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından 17 Yaş Altı Yılın Oyuncusu seçildi ve Aleksandre Chivadze altın madalyası ile ödüllendirildi.