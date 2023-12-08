Sacha Boey: 'Bu şekilde devam etmeliyim'
Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından konuştu. Boey, 'Bu şekilde devam etmeliyim' dedi.
Galatasaray forması giyen Sacha Boey, Adana Demirspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
Boey, "Bizim için önemli bir maçtı. Lider olmaya devam etmemiz için kazanmamız gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık ve kazandık." ifadelerini kullandı.
Fransız oyuncu ayrıca, "Her maça iyi şekilde hazırlanıyorum. Takım haricinde de ekstra çalışıyorum. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyim, iyi hissediyorum. Hocamız değişiklik yapılıp yapılmayacağını bilir." sözlerini sarf etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de deprem etkisi yaratan istifa!
- Bakan eğildi, tepkiler art arda geldi!
- CHP’li belediyede neler oluyor?
- Erzan'ın telefonundan 'Fatih Terim' mesajı çıktı
- 'İnce' ve 'Akşener' açıklaması
- İntiharında cinsel istismar şüphesi!
- Motorinde iki günde iki indirim benzine de yolda
- Eski Bakan'dan dikkat çeken paylaşım
- İsrail’e giden gemileri durdursanıza!
- Burcu Esmersoy'dan 'Serenay Sarıkaya' itirafı