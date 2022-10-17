Sacha Boey, milli takım kararını verdi

17 Ekim 2022 Pazartesi, 18:44

Galatasaray'ın genç sağ beki Sacha Boey, kariyerine dair önemli bir karar verdi.

Kamerun asıllı olan ancak genç milli takımlarda Fransa formasını giyen Sacha Boey, Kamerun cephesinin girişimlerine rağmen Afrika ülkesine olumlu bir geri dönüş yapmadı.

Kamerun basınında yer alan habere göre; Kamerun Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirildikten sonra Kamerun asıllı birçok oyuncuyu milli takıma kazandırmak için çalışmalarda bulunan Rigobert Song, Sacha Boey konusundan umudunu kesti. Daha önce Christopher Wooh, Olivier Ntcham ve Bryan Mbeumo gibi isimleri ikna ederek milli takım bünyesine katan Song son açıklanan milli takım kadrosundan önce, "Sacha Boey ile birçok kez görüşmelerde bulunduk ve her seferinde bize beklememizi söyledi. Artık yeterince vaktimiz yok, Dünya Kupası çok yakın. Sonsuza kadar onu bekleyecek halimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Galatasaray ile 9 resmi maça çıkan Sacha Boey, 1 asistlik katkı sağladı.