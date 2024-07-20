Sacha Boey'den Galatasaray taraftarını üzecek yanıt!

Yayınlanma: 20.07.2024 - 19:40

Güncelleme: 20.07.2024 - 19:41

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, Bayern Münih'in hazırlık kampında Galatasaraylı taraftarlarla sohbet etti.

"GALATASARAY'A GELMEYECEĞİM"

Taraftarların 'Selamünaleyküm' diyerek verdikleri 'Aleykümselam' diyerek alan Boey, daha sonra taraftarların 'Seni çok özledik, Galatasaray'a geri dön!' sözlerine 'Hayır' yanıtını verdi.

Boey'in bu görüntüleri sosyal medyada ilgi görürken, bazı Galatasaray taraftarları Boey'in 'Hayır' cevabına tepki gösterdi.

BAYERN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman ekibinde çıktığı 2 maçta skor katkısı yapamamıştı.