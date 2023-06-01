Sacha Boey'e Fransa'dan milli davet
Galatasaraylı Sacha Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı.
Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Sacha Boey, Fransa'dan da beklediği daveti aldı.
Daha önce Kamerun'dan milli davet alan Boey, bu kez beklediği haberi aldı ve Fransa'nın U21 kadrosuna dahil edildi. Başarılı futbolcu, Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı.
Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası, Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 21 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
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