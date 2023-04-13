Sadece 17 gün sürdü: Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi sona erdi
TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, 27 Mart'ta göreve getirilen teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Sayın Turan'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Zafer Turan
Eyüpspor, 27 Mart'ta takımın başına getirilen Turan yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Zafer Turan, 2019-2022 yıllarında da İstanbul ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
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