Sadece 17 gün sürdü: Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, 27 Mart'ta göreve getirilen teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:01
Sadece 17 gün sürdü: Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi sona erdi
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Sayın Turan'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Zafer Turan

Eyüpspor, 27 Mart'ta takımın başına getirilen Turan yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Zafer Turan, 2019-2022 yıllarında da İstanbul ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.


Zafer Turan eyüpspor TFF 1. Lig

İlgili Haberler

Süper Lig kulüpleri, TFF ile yabancı sınırını görüştü

Süper Lig kulüpleri, TFF ile yabancı sınırını görüştü
TFF 1. Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor
Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF'ye sunum yapacak

Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF'ye sunum yapacak

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler