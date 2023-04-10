TFF 1. Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor
TFF1. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak Ankara Keçiörengücü-Göztepe, Bodrumspor-Pendikspor ve Yılport Samsunspor-Tuzlaspor maçları ile başlayacak.
TFF 1. Lig'de 32. haftanın perdesi yarın yapılacak 3 maçla açılacak.
Ligin 32. haftasında yarın Ankara Keçiörengücü-Göztepe, Bodrumspor-Pendikspor ve Yılport Samsunspor-Tuzlaspor maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
16.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)
20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Çarşamba:
16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor (Mümin Özkasap)
20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)
13 Nisan Perşembe:
16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Çaykur Didi)
20.30 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)
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