TFF 1. Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

TFF1. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak Ankara Keçiörengücü-Göztepe, Bodrumspor-Pendikspor ve Yılport Samsunspor-Tuzlaspor maçları ile başlayacak.

AA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:13
TFF 1. Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig'de 32. haftanın perdesi yarın yapılacak 3 maçla açılacak.

Ligin 32. haftasında yarın Ankara Keçiörengücü-Göztepe, Bodrumspor-Pendikspor ve Yılport Samsunspor-Tuzlaspor maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)

16.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)

20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Nisan Çarşamba:

16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor (Mümin Özkasap)

20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

13 Nisan Perşembe:

16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Çaykur Didi)

20.30 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)


TFF 1. Lig samsunspor göztepe Pendikspor

İlgili Haberler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ret
Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF'ye sunum yapacak

Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF'ye sunum yapacak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Kulüplerimiz ekonomik olarak zor günler geçiriyor'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Kulüplerimiz ekonomik olarak zor günler geçiriyor'

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler