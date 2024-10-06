Sadece 9 dakika oynanabildi: Benfica'nın maçına sis engeli!

Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Benfica'nın deplasmanda Nacional ile karşı karşıya geldiği maç, sis nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Sadece 9 dakika oynanabildi: Benfica'nın maçına sis engeli!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:54

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Nacional ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

MAÇ ERTELENDİ

Maç öncesi yoğun sis dikkat çekerken, müsabaka sadece 9 dakika oynanabildi. Görüşün iyice düşmesinin ardından hakem 9. dakikada soyunma odasına gitti. Maç yaklaşık 45 dakika boyunca durdu fakat sis dağılmayınca karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.


Etiketler: #Benfica #Nacional #Sis

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