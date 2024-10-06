Sadece 9 dakika oynanabildi: Benfica'nın maçına sis engeli!
Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Benfica'nın deplasmanda Nacional ile karşı karşıya geldiği maç, sis nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Nacional ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
MAÇ ERTELENDİ
Maç öncesi yoğun sis dikkat çekerken, müsabaka sadece 9 dakika oynanabildi. Görüşün iyice düşmesinin ardından hakem 9. dakikada soyunma odasına gitti. Maç yaklaşık 45 dakika boyunca durdu fakat sis dağılmayınca karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.
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