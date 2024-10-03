Benfica farklı kazandı: Kerem ve Orkun Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştı!
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Benfica, sahasında Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Benfica, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçı Benfica 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.
KEREM AKTÜRKOĞLU UÇUYOR
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle şu ana kadar çıktığı 5 maçta da gol katkısı verdi. Santa Clara, Kızılyıldız, Gil Vicente ve Atletico Madrid maçlarında ağları sarsan Kerem, Boavista maçında ise 2 asist yaptı.
ORKUN VE KEREM 11'DE BAŞLADI
11'de başlayan iki milli oyuncumuzdan Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada kenara geldi. Orkun Kökçü ise 86 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Atletico Madrid ise Leipzig galibiyeti sonrası yara aldı.
Bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında Atletico, Lille ile karşılaşacak. Benfica ise Feyenoord ile mücadele edecek.
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