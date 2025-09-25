Sadettin Saran, Ali Koç'tan mazbatasını aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Sadettin Saran dönemi resmen başladı.

38. başkan seçilen Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Chobani Stadı'nda düzenlenen törenle eski başkan Ali Koç ve ekibinden mazbatalarını teslim aldı. Tören, iki yönetim arasında samimi ve dostane bir havada gerçekleşti.

"BİZİM DÖNEMİMİZDE DOĞRU DÜRÜST YAPILAMADI"

Mazbata teslimi sırasında konuşan Ali Koç, geçmişteki devir sürecinin yeterince sağlıklı yürütülemediğini belirtirken, Sadettin Saran'a ve ekibine destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı:

"Daha evvel de olduğu gibi, bence ülkemiz için çok örnek seçimler yapmıştık. Bizim dönemimizde doğru dürüst bir devir teslim yapamadık ama Sadettin Başkan'ın döneminde devamlı paslaşıyoruz. Ne zaman isterlerse bizim yönetim kurulu arkadaşlarımız yardım etmeye hazırlar. Çünkü çok fazla bilgi, çok fazla devam eden iş var. 38. başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın."

Ali Koç ayrıca yeni başkana sağlık ve sabır temennisinde bulunarak, "Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum, bu işler ruh sağlığını, beden sağlığını bozan işler" dedi. Bu sözlere Sadettin Saran gülerek, "Şimdiden başladı bile" yanıtını verdi.

"ZOR BİR GÖREV, AMA DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ise yaptığı açıklamada, görevin zorluklarının farkında olduklarını ancak destek gördükçe motive olduklarını söyledi:

"Evet, zor bir görev. Geceleri uykumuz kaçtığı oluyor, endişelendiğimiz zamanlar oluyor. Ama seçildikten sonra gösterdiğiniz ve bugün de burada bizlerle paylaştığınız bilgiler… Bundan sonra da yanımızda olacağınıza hepimiz inandık. Zaten yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz, biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız."

Saran ayrıca en kısa sürede amatör şubeleri Ali Koç'un yönetimiyle birlikte ziyaret etmek istediğini belirtti ve sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir yere gitmiyoruz, buralardayız hep beraber."

Bu törenle birlikte Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi resmen görevine başlamış oldu.

Yeni yönetimin öncelikli hedefleri arasında, futbolda Süper Lig şampiyonluğu ve kulübün tüm branşlarında sürdürülebilir başarı sağlamak yer alıyor.