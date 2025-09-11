Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Söz Fenerbahçe YouTube kanalında canlı yayına katıldı ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saran, adaylık süreci ve hedefleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BİZ HAZIRIZ VE GELİYORUZ"

"Başkan adayı olamaz dediler, olduk. 'Başkan olamaz' diyorlar, olacağız. 'Başkan olursa başkanlık yapamaz' diyorlar, yapacağız. Sonra da 'Şampiyon olamazlar' diyecekler. Hiç merak etmeyin, şampiyon da olacağız. Biz hazırız ve geliyoruz."

"BEN NEYE MACERA DERİM BİLİYOR MUSUNUZ?"

Saran, mevcut yönetim için ise dikkat çekici bir çıkış yaptı:

"Ben neye macera derim biliyor musunuz? 7 yıldır şampiyon olamayanlardan şampiyonluk beklemeye…"