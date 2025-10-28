Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük açıklaması: 'Sürpriz değil!'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Konseri etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran, TFF'nin açıkladığı 152 bahis oynayan hakem hakkında açıklamalarda bulundu.

"ZORBAY KÜÇÜK İSMİ SÜRPRİZ DEĞİL"

Sürpriz olmadığını belirten Saran, "Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Zorbay Küçük ismi bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de çıkacak. Bu iş başka yerlere de gidecek. Tek söyleyeceğim, takipçiyiz. Yeri gelince konuşacağız" ifadelerini kullandı.