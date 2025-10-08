Sadettin Saran'ın adayıydı: Sergio Conceiçao'nun yeni adresi belli oluyor!

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Milan'ı çalıştıran Sergio Conceiçao, yeni takımıyla anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli teknik direktör Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ile sözleşme imzaladı. Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Suudi ekibini son olarak Fransız teknik direktör Laurent Blanc çalıştırmıştı. Fransız teknik direktör ile kötü sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.

SADETTİN SARAN'IN ADAYIYDI

Öte yandan Sergio Conceiçao, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da gündemine gelmişti.

O dönem başkan adayı olan Saran, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulundan 23 gün önce yaptığı açıklamada, göreve gelmeleri halinde teknik direktör adaylarının Sergio Conceiçao olduğunu duyurmuştu.

Daha sonra bu kararından vazgeçen Sadettin Saran, başkan seçildikten sonra mevcut teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etmeyi tercih etmişti.