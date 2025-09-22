Sadettin Saran, Portekiz basınında gündem oldu!

Fenerbahçe'de tarihi genel kurul sona erdi ve sarı-lacivertlilerin 38. başkanı Sadettin Saran oldu. Saran'ın Fenerbahçe'nin yeni başkanı olması sonrası Portekiz basını, adaylık sürecindeki açıklamasını manşete taşıdı.

Sadettin Saran adaylık döneminde Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrasında açıklama yaparak, "Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao’dur" ifadelerini kullanmıştı.

Portekiz basını da Saran'ın başkanlık seçimini kazanmasını Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao üzerinden duyurdu.

Bola na Rede'de yer alan haberde, "Sergio Conceiçao’yu vaat etti ve seçimleri kazandı: Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı seçildi" başlığı kullanıldı.

Haberin detayında Saran'ın Domenico Tedesco'nun göreve yeni başlaması nedeniyle onun arkasında duracağı ve şu an için Sergio Conceiçao ile ilgili bir tasarrufunun olmadığı belirtildi.