Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'dan ilk açıklama: 'En önemli görevimiz...'

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran ilk açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sadettin Saran; “Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz” dedi.

Saran sözlerinin devamında; "Ali Koç'un Fenerbahçe'deki tecrübesi bizim için çok önemli. İstiyorum ki koşulsuz birliktelik olsun. İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir ve İnşallah kupayı üç başkan birlikte kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Heyecanlıyız. Nasıl başarıda ezber bozacaksak başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkesle tanışmak."

"İNŞALLAH ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

"Alici, Sadettinci demeden liyakate göre herkesi sevgiyle kucaklayacağız. Kadıköy ruhunu canlandıracağız. İnşallah şampiyon yapmak. İlk işimiz tüzüğü değiştirmek, 3 sene şampiyon yapamayan gider yapmak."

"ADİL VE ŞEFFAF OLACAĞIZ"

"Basınla adil ve şeffaf olacağız. Herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini, bir suç unsuru olmadıkça iptal edeceğiz. Yıkıcı eleştirileri yapıcı eleştiriye çevireceğiz, bunları da önemseyeceğiz. Bunda da kararlıyız."

MAZBATA

"Çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Bir kafile var. Hazırlıklar yapıldı. Siz gidin dedim Ali Bey'e, biz mazbatayı çarşamba değil cuma alırız. Takım gitsin. Biz perşembe veya cuma mazbata alırız."

DOMENICO TEDESCO SÖZLERİ

"Tedesco'ya, 'Bundan sonra beraberiz' diyeceğiz. Sonuna kadar arkasında olacağız."

"BUNU DEMEYECEĞİZ"

"Takımı biz kurmadık demiyoruz, bu takım biz takımımız. Bahanelere sığınmıyoruz. En iyi takım ve en iyi oyuncular. Sonuna kadar yanlarında, arkalarında olacağız. Mazbatayı alır almaz ilk işim yanlarında olmak, Samandıra'ya gitmek."

"İLETİŞİME ÖNEM VERECEĞİZ"

"Biz iletişime önem vereceğiz. Karar mekanizmasına dikkat edeceğiz. Takım kuruldu ama birinci önceliğimiz ilişkileri biraz daha sevgi dolu yönetmek."

"İLK İŞİMİZ BU"

"İlk işimiz tüzüğü 3 sene şampiyon olamayan gider şeklinde değiştirmek olacak."