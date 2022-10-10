Serdar Ali Çelikler'den Altay Bayındır eleştirisi: Fenerbahçe'nin kalecisi yok

10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:02

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Şükrü Şaraçoğlu'nda oynanan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta kazanan 5-4'lük sonuçla Fenerbahçe oldu.

KALEYE GELEN 4 ŞUT GOL OLDU

Maçın ardından en çok konuşulan olaylardan biri ise sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır'ın performansı oldu. Karagümrük, rakip kaleye 6 şut çekerken bunların 4 tanesi isabetli oldu. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay ise kalesine gelen 4 şuta engel olamadı ve isabetli olan her şut gol ile sonuçlandı.

"BUGÜN FENERBAHÇE, KALECİSİZ NASIL KAZANILIR ONU GÖSTERDİ"

Karşılaşma sonunda Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Altay Bayındır hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kalesinde 4 gol gören Altay Bayındır hakkında konuşan Serdar Ali Çelikler, “Dünya futbol tarihinde olmayan bir şey oldu. Fenerbahçe, kalecisiz bir takımın rakibini nasıl yeneceğini gösterdi. Fenerbahçe kalesinde bir ağaç olsaydı, 4 değil de 3 gol yerdi. Fenerbahçe'nin kalecisi yok” ifadelerini kullandı.