Sahada kalp krizi geçirmişti... Hollandalı yıldız Bas Dost'tan flaş karar!
AZ Almaar maçında kalp krizi geçiren NEC Nijmegenli futbolcu Bas Dost, flaş bir karar aldığını açıkladı.
AZ Almaar maçında kalp krizi geçiren NEC Nijmegenli futbolcu Bas Dost, futbola ara verdiğini açıkladı.
Bas Dost yaptığı açıklamada, "Çok sayıda test yaptırdım. Doktorlar, kalp kasımda iltihap olduğunu söylediler. Sahada başarılı bir şekilde hayata döndürüldüğüm için çok şanslıydım. Nijmegen ve AZ Alkmaar doktorlarına minnettarım." dedi.
Futbola ara verdiğini açıklayan Dost, "Testler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu durumdan tamamen kurtulmam için dinlenmem gerekecek. Bu dinlenme sonrası geleceğim hakkında daha fazla fikir sahibi olacağım. Şimdilik futbola ara veriyorum. Bundan sonraki zamanımı ailemle geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar." ifadelerini kullandı.
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