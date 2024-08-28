Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine sert tepki! 'Şimdi çıkın konuşun!'
Galatasaraylı ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Galatasaray - Young Boys maçının ardından bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle birlikte Galatasaraylı ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Şahan Gökbakar, alınan yenilginin ardından mevcut Galatasaray yönetimini eleştirdi.
İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı;
"Öncelikle tebrikler YoungBoys...
Bu maç Galatasaray'ın aylardır süren iç karışıklığının, takımdaki şımarıklığın, yönetimdeki vurdumduymazlığın, teknik heyetteki ezberciliğin ve basiretsizliğin, çıkarcılığın, işbilmezliğin bir sonucunu gördük.
İyi gideni bozmak ve başarıyı yermek bizim geleneğimiz malesef. Hala bu takımda sağbek Barış, solbek Berkan ise, hala orta sahaya Demirbay umutsa, hala sana önde basana adam gibi bir oyun alternatifin yoksa sen Şampiyonlar Ligi'ni haketmiyorsun demektir.
Bugün hiç susmayan bu taraftara yazık. Bugün hep birlikte ilk Dursun Özbek dönemini anımsamadınız mı?
Hani Erden Timursuz olan... İnsan göz göre göre gelen bu başarısızlığa sinirleniyor. Şimdi çıkın konuşun 'Transfer gündemimizde yok' diye!''
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