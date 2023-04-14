Şahika Ercümen kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahika Ercümen'in rekorları...

Yayınlanma: 14.04.2023 - 00:04

Güncelleme: 14.04.2023 - 00:04

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 2023 yılı için hedefini Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metreden derine dalmak olarak belirledi.

ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?



Şahika Ercümen, 16 Ocak 1985 tarihinde Çanakkale'de doğdu.Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur ve aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.



ŞAHİKA ERCÜMEN'İN REKORLARI

2006'da, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırdı. 26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı.

2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Millî Takımı ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde etti. 2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu.

11 Şubat 2011 tarihinde Avusturya'nın Weissensee bölgesinde buz altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi katetmiş hem erkekler hem de kadınlarda Buzaltı Yatay Dalış dünya rekorunu kırmıştır. Daha önceki rekor kadınlarda 70 erkeklerde ise 108 metre idi. 10 Kasım 2011 tarihinde Mısır'ın Dahab kentinde sabit ağırlıkla dikey dalış kategorisinde 70 metreye ulaşarak bu daldaki dünya rekorunun sahibi oldu. Aynı gün paletsiz olarak da 60 metreye dalarak bir rekor daha kırdı.

22 Temmuz 2014 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlıkla yaptığı dalışta 91 metreye ulaşarak dünya rekosunun sahibi oldu. Paletsiz değişken ağırlıkla kırdığı dünya rekorundan bir gün sonra paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni bir dünya rekorunun sahibi oldu.

Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılında şehitleri anmak amacıyla 24 metre derinlikteki İngiliz savaş gemisi Majestic’e dalarak şehitlerin anısına çelenk bıraktı. Yine Çanakkale boğazında Anzak gününde Avustralyalı ve Yeni Zelandalı sporcularla dalış yaparak su altından barış mesajı verdi. Ercümen 2015 yılının Haziran ayında 125 yıl önce Japonya'nın Kushimoto kenti yakınlarında batan Osmanlı gemisi Ertuğrul'a saygı dalışı gerçekleştirdi.

Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda paletli sabit ağırlık ip destekli dalış kategorisinde 72 metreye ulaşarak kendine ait 70 metrelik Türkiye rekorunu kırdı ve birinciliği elde etti.

22 Ekim 2016 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Değişken Ağırlıklı Paletli alanında 110 metreye dalarak CMAS onaylı yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu rekorunu "Şehitler İçin Tek Nefes Tek Yürek" pankartı açarak şehitlerimize adamış, şehit çocuklarına destek projesi "Turkuazın Çocukları Projesi"ne desteğini açıklamıştır. Bu rekorla su altında en derine inen insan unvanını aldı. Ardından; 24 Ekim 2016'da, Kaş-Hidayet Koyu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 93. yılına ithafen Değişken Ağırlıklı Paletsiz alanında 93 metre dalarak iki gün arayla ikinci bir rekora imza attı.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış ve Ünlüler takımında yarıştı. 26 Nisan 2017 tarihinde Survivor'dan elendi.

Ercümen Antarktika'da kurulan Türk Bilimsel Araştırma Kampının açılışı Horseshoe adasında özel dalış yaptı. 28 Ekim 2019 tarihinde Mersin'e bağlı Aydıncık ilçesinde bulunan Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

26 Ekim 2021'de, Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.