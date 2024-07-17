Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına flaş yanıt!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 22:16

Güncelleme: 17.07.2024 - 22:16

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulübe imza attıktan sonra çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, şu sözleri sarf etti;

"TELEVİZYONUN SESİNİ AÇARDIM"

"Fenerbahçe'nin maçlarını her izlediğimde taraftarların yarattığı muhteşem atmosferi hissetmek için televizyonun sesini açardım! Şimdi bunu doğrudan sahada yaşayabileceğim.

Bu inanılmaz fırsat, kulübün beni buraya getirme konusundaki inanılmaz kararlılığı ve Fenerbahçe'nin benim için doğru yer olduğuna beni ikna eden "Special One'ın" ilham verici sözleri sayesinde mümkün oldu. Bu güveni onurlandırmak için her şeyimi vermeye hazırım!

Fenerbahçeli olduğum için ne kadar mutlu olduğumu ve nasıl bir enerjiyle geldiğimi hayal bile edemezsiniz! İçimde yanan bir tutku var ve sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim!

Yaşa Fenerbahçe!"

GALATASARAY TARAFTARINA FLAŞ YANIT

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu kullanması üzerine 'Doğru logo bu' diyerek 3 yıldızlı Fenerbahçe logosu paylaşan bir Galatasaray taraftarına yanıt veren Maximin, 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını gösterdiği bir görsel paylaştı.

TRABZONSPOR TARAFTARINA DA CEVAP VERDİ

Daha sonra bir Trabzonspor taraftarının "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yanıtına cevap veren Maximin, "Ağla, iyi gelir" ifadelerini kullandı.