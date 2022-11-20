Sakarya'da müthiş maç: 2 kırmızı kart 6 gol

Sakaryaspor, TFF 1. Lig'de kendi sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 4-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 21:29
Sakarya'da müthiş maç: 2 kırmızı kart 6 gol
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TFF 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 4-2'lik skorla kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 9, 45 ve 73. dakikalarda Hurşit Taşçı, 90. dakikada Kaiyne Woolery kaydetti. Bandırmaspor'un golleri 58. dakikada Caner Cavlan ve 90+7. dakikada Atabey Çiçek'ten geldi.

SAKARYA'DA İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Sakaryaspor'da Nalepa 90+4. dakikada, Bandırmaspor'da Tshibangu 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Sakaryaspor, bu sonuçla puanını 19'a yükseltti. Bandırmaspor ise 18 puanda kaldı. Sakaryaspor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise Erzurum deplasmanına gidecek.


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