Sakaryaspor'da Caner Erkin sezona kırmızı kartla başladı!

10.08.2025 19:36:00
TFF 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da Caner Erkin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor, 17 Eylül Stadyumu'nda Bandırmaspor'a konuk oldu.

Sakaryaspor, 1-0 önde iken 52. dakikada Gael Kakuta ile ikinci golü buldu.

Hakem Alpaslan Şen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Sakaryaspor'un golünü iptal etti.

CANER ERKİN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sakaryaspor'a yaz transfer döneminde imza atan ve ilk resmi maçına kaptan olan çıkan Caner Erkin, hakemin iptal kararının ardından sert itirazları nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Sakaryaspor, 36. dakikada Gael Kakuta'nın attığı gol ile 1-0 önde kapatmıştı.

Bandırmaspor 75. dakikada Samake ile durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

