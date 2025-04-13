Sakaryaspor kendi evinde Emre Demir ile güldü!
Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de 34. hafta maçında Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Sakaryaspor oldu.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Emre Demir kaydetti.
FENERBAHÇE'DEN KİRALANDI
Fenerbahçe'den kiralanan ve bu sezon Sakaryaspor'da 29 maça çıkan Emre Demir, 7. golünü attı.
İç sahada son üç maçını kazanan Sakaryaspor puanını 45'e yükseltti. Üç maç sonra kaybeden Pendikspor haftayı 45 puanla kapattı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Sakaryaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Pendikspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Emre Demir #sakaryaspor #Pendikspor
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