Sakaryaspor şampiyonluk mesaisinde
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Serik Belediyespor’a konuk olacak Sakaryaspor, galip gelmesi durumunda rakibi Bodrumspor maçının neticesine bakmaksızın şampiyonluk sevinci yaşayacak.
TFF 2.Lig'de lider Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Son oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 78 puanla liderliğini koruyan yeşil-siyahlılar, ligin 36. haftasında 18 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 11 galibiyet alarak 39 puanla 15’inci sırada olan Serik Belediyespor'a konuk olacak. İsmail Ogan Stadyumu’nda pazar günü saat 15.00’da oynanacak müsabaka öncesi antrenmanlarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdüren Sakaryaspor, bu kritik deplasmandan 3 puan alarak şampiyon olmayı hedefliyor.
Öte yandan, yeşil-siyahlılar bu kritik karşılaşmadan 3 puan alması durumunda en yakın rakibi Bodrumspor'un sahasında İnegölspor ile oynayacağı maçın skoruna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Video Haberler
- Ekipler devrede: İstanbul'da 'Kinder' denetimi
- Film gibi hırsızlık
- Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
- Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
- Sabiha Gökçen metrosu için tarih verdi
- Kaçak 'inci kefali' avcılarına operasyon
- İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
- Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı
- Vedat Bilgin'den açıklama
- CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- Kulüpler Birliği'nden sabaha karşı flaş açıklama!