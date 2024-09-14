Sakaryaspor'a 5 dakika yetti!
Trendyol 1. Lig'de bu hafta Şanlıurfaspor'u ağırlayan Sakaryaspor maçı iki golle kazandı.
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçında Sakaryaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Sakaryaspor oldu.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Emre Demir ve 60. dakikada Fernando kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Sakaryaspor puanını 7'ye yükseltti. Şanlıurfaspor 6 puanda kaldı.
Gelecek hafa 1. Lig'de Sakaryaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Etiketler: #sakaryaspor #Şanlıurfaspor #Trendyol 1. Lig
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