Sakatlanıp oyundan çıkmıştı! Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen için bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."
Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rigas Skola maçında forma giyemeyecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 4 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı Victor Osimhen, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #sakatlık
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
- Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu yanıtı!
- Atakan Karazor'un cezası iptal edildi!
- Manchester United'dan Osimhen açıklaması!
- Ergün Penbe'nin yeni adresi Yeni Mersin İdmanyurdu!
- Real Madrid'de Arda Güler kararı!
- Kayserispor'dan Burak Yılmaz'a veda mesajı!
- Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belli oldu!
- Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş itirafı!
- Kenan Sofuoğlu'ndan Superbike sözleri!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çarşaflı, sakallı, cübbeli diyerek...'
- Bahçeli'nin hedefinde Saniye Ateş var!
- AKP'li eski Bakan'dan çok konuşulacak 'Gezi' itirafı!
- Oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış!
- AKP'li Ensarioğlu'ndan ‘b.kunu çıkardılar’ çıkışı!
- Işıkhan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İki Bakanlık arasında 'Narin cinayeti' krizi
- Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi!
- 'Kızıma para vererek kendine alıştırmış'
- '13 dakika sonra' amca ve Nevzat buluşması