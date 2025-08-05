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Sakatlık yaşamıştı: Eczacıbaşı'nda Simge Aköz gelişmesi!

Sakatlık yaşamıştı: Eczacıbaşı'nda Simge Aköz gelişmesi!

5.08.2025 17:01:00
Güncellenme:
AA
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Sakatlık yaşamıştı: Eczacıbaşı'nda Simge Aköz gelişmesi!

Voleybol Kadınlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, parmağından sakatlanan milli oyuncu Simge Aköz'ün ameliyat edildiğini açıkladı.

Eczacıbaşı Kulübü, 2024-2025 sezonunun sonunda sağ el başparmağında bağ yaralanması yaşayan milli voleybolcu Simge Aköz'ün ameliyat edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Simge Aköz'ün sağ el baş parmak bağında yaşadığı travmatik yırtık (metakarpofalangeal ve interfalangeal eklemde parmak ligamentinin travmatik yırtığı) nedeni ile planlanan ve bu sabah yapılan operasyonu başarı ile sonlandırılmıştır. Operasyon sonrası rehabilitasyon ve tedavi süresi 8 hafta öngörülmekte olup, planlanan sürece uygun olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Milli oyuncu, 2016 yılından beri Eczacıbaşı forması giyiyor.

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