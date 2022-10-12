Salah coştu, Liverpool farklı kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, deplasmanda Rangers'ı 7-1'lik skorla mağlup etti. Liverpool'da Salah hat-trick yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi Liverpool, 7-1'lik skorla kazandı.
İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 24 ve 55. dakikalarda Roberto Firmino, 66. dakikada Darwin Nunez, 75,80 ve 81. dakikalarda Muhammed Salah ve 87. dakikada Harvey Elliot attı. Rangers'ın tek golü 17. dakikada Scott Arfield'den geldi.
Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Liverpool, 9 puana yükseldi. Rangers'ın henüz puanı bulunmuyor.
Grubun bir sonraki haftasında Liverpool, Ajax deplasmanına konuk olacak. Rangers, Napoli ile İtalya'da karşılaşacak.
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