Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı.
PFA'dan yapılan açıklamada, "Yılın Oyuncusu seçilen Mohamed Salah'ı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Liverpool'ın, Manchester City karşısında bir puan farkla şampiyonluğu kaçırırken Salah'ın, Premier Lig'de 23 gol attığı belirtildi.
Salah ile Tottenham’dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı.
22 yaşındaki Manchester City'li Phil Foden ise üst üste ikinci sezon için yılın genç oyuncusu ödülünü kazandı.
PFA'nın belirlediği Premier Lig'de yılın 11'i şu şekilde:
- Alisson - Liverpool
- Trent Alexander-Arnold - Liverpool
- Virgil van Dijk - Liverpool
- Antonio Rüdiger - Chelsea
- Joao Cancelo - Manchester City
- Kevin De Bruyne - Manchester City
- Thiago Alcantara - Liverpool
- Bernardo Silva - Manchester City
- Sadio Mane - Liverpool
- Cristiano Ronaldo - Manchester United
- Mohamed Salah – Liverpool
Video Haberler
- Adana'da 'çarşaf'lı infaz
- Beyoğlu'nda otelde yangın!
- Benzin ve otogaza bir zam daha geliyor!
- Müşteri market çalışanına saldırdı!
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
- Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu
- Zam talebi reddedilen fırıncılardan çalışmama kararı
- Yol verme kavgasından sonra iş yerine kurşun yağdırdı
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzine dev zam yolda!
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür
- Yunanistan'dan 'haritalı' yanıt geldi
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi