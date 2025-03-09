Salah tarihe geçti: Liverpool sürprize izin vermedi!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 00:10

Güncelleme: 09.03.2025 - 00:10

Premier Lig'de lider Liverpool, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Southampton'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Southampton'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekibinin golünü Will Smallbone kaydetti.

İkinci yarıya üç değişiklikle başlayan Liverpool, 51'de Darwin Nunez'le skorda dengeyi sağlarken 54'te Mohamed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle üstünlüğü yakaladı.

Salah, 88'de bir kez daha penaltıdan ağları havalandırdı ve skoru belirledi. Arne Slot'un ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılıp puanını 70'e yükseltti. Ligin son sırasında yer alan Southampton ise 9 puanda kaldı

SALAH TARİHE GEÇTİ

Kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Mohamed Salah, Southampton karşısında kaydettiği ilk golle tarihi bir başarıya daha imza attı.

Yıldız futbolcu, kulüp tarihinde tüm zamanların en skorer futbolcuları listesinde Gordon Hodgson'ı geride bırakıp üçüncü sıraya yerleşti. Salah, Liverpool formasıyla 390 maçta 243 gole ulaştı.

Bu sezon Liverpool formasını 41 maçta giyen Salah, toplamda 54 (32 gol & 22 asist) gol katkısına ulaştı.

Premier Lig'de aynı saatte başlayan diğer maçlarda Brighton Fulham'ı 2-1, Crystal Palace ise Ipswich Town'u 1-0 yendi.