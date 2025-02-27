Liverpool şampiyonluğa koşuyor: Bir engeli daha geçti!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Liverpool şampiyonluğa koşuyor: Bir engeli daha geçti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:43

Premier Lig'in 27. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool evinde Eddie Howe'un yönetimindeki Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 11. dakikada Dominik Szoboszlai ve 63. dakikada Alexis Mac Allister kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 67 puana ulaşırken, Newcastle United 44 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Southampton'ı ağırlarken Newcastle United deplasmanda West Ham ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLUK YAKIN

Ligde liderliğini pekiştiren Liverpool, 67 puana ulaşarak en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti.

Liverpool'un Arsenal'dan 1 maç fazlası bulunuyor.


Etiketler: #liverpool #Newcastle United #premier lig

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