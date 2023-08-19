Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli atlet Salih Korkmaz, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

AA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 15:04
Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
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Başkent Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonda 20 kilometre yürüyüş kategorisinde yarışan Salih Korkmaz, 1:19.49’luk derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Organizasyonu 16. sırada bitiren Salih Korkmaz, ayrıca elde ettiği dereceyle kendi adına sezonun iyisini yürümüş oldu.

Salih Korkmaz, iki gün önce hastalandığını belirterek, "Elimden geleni yaptım. Burada tarihin en sert yarışını yarıştım. Ayrıca yarış sırasında aldığım iki ihtardan dolayı da yavaşlamak zorunda kaldım. Umarım olimpiyat başta olmak üzere diğer yarışmalarda da ülkeme madalya getirmek için çalışacağım. Umarım ülkeme madalya getirebilirim" diye konuştu.


Salih Korkmaz Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri Dünya Atletizm Şampiyonası

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